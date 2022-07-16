بايدن يشيد بالدور المصرى المحوري تحت القيادة الرشيدة للرئيس السيسي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 16 يوليو 2022 01:30 مساءً - التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، في جدة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس الأمريكي رحب بلقائه الأول مع الرئيس، مؤكداً تطلع الإدارة الأمريكية على تفعيل أطر التعاون الثنائي المشترك، وتعزيز التنسيق والتشاور الاستراتيجي القائم بين البلدين الصديقين وتطويره خلال المرحلة المقبلة، لاسيما فى ضوء الدور المصري المحوري بمنطقة الشرق الأوسط بالقيادة الرشيدة للرئيس، التى تمثل دعامة رئيسية لصون السلم والأمن ونشر السلام لسائر المنطقة.