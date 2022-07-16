شعراوى وعبدالعال من موقفى الألف مسكن وعبدالمنعم رياض: لا تدفعوا أى زيادات

جدة - نرمين السيد - بدأت جولة وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة من موقف منطقة الألف مسكن بطريق جسر السويس، وتحدثا مع عدد من المواطنين المترددين على الموقف بخصوص تعريفة الركوب الجديدة للسرفيس والتأكد من إلتزام السائقين بالموقف على جميع الخطوط بالتعريفة المقررة من المحافظة.

وطالب محمود شعراوى، المواطنين بعدم دفع أى مبالغ مالية سوى التى حددتها وأعلنتها المحافظة والإبلاغ عن أى شكاوى فى حال وجود أى مخالفات من السائقين، كما أشار وزير التنمية المحلية إلى أن هناك متابعة على مدار اليوم من المحافظين والقيادات التنفيذية وباقى الجهات المعنية بالمحافظات.

ووجه وزير التنمية المحلية باستمرار الجولات الميدانية للقيادات التنفيذية بالمحافظات على مدار اليوم فى الفترات الصباحية والمسائية لمتابعة انتظام حركة المواقف والتزام السائقين بالتعريفة الجديدة، مشيراً إلى أهمية تفقد جميع المواقف على أرض المحافظات وعدم التركيز على مواقف بعينها.

كما اطمأن وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة على وجود بنرات كبيرة على مدخل الموقف تشمل التعريفة الجديدة ووضع الملصقات الخاصة بالأسعار على سيارات السرفيس والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات الجديدة.

ووجه محمود شعراوى، إدارة سرفيس القاهرة بالتنسيق مع إدارة المرور لسحب ترخيص سيارتين ميكروباص، الأولى تحمل لوحات معدنية مطموسة الأرقام بالكامل والثانية تحمل لوحات ملاكى واتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تم التأكيد على ضرورة التنبيه ومراجعة جميع السيارات المترددة على الموقف للتأكد من التراخيص واللوحات المعدنية للسيارات وعدم السماح بأى مواقف عشوائية فى المنطقة.

وأكد خالد عبدالعال محافظ القاهرة، على التزام جميع مواقف المحافظة بالتعريفة الجديدة وانتظام العمل بجميع مواقف السرفيس والأقاليم والنقل العام، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة لم تتلق أى شكاوى عن مخالفة التعريفة الجديدة.

وأوضح عبدالعال أنه تم وضع تعريفة الركوب الجديدة لتراعى مصلحة المواطن والسائق وفقاً للتعديلات التى شهدتها أسعار المواد البترولية، مشيرًا إلى أن الزيادة تراوحت فى تعريفة السرفيس بين 25 قرشًا لأغلب خطوط السرفيس، ولم تتجاوز 75 قرشًا للخطوط الطويلة التى تصل لأكثر من 40 كم، كما زادت تعريفة أتوبيسات هيئة النقل العام بمقدار 50 قرشًا، كذلك تم تعديل تعريفة الأقاليم بما لا يجاوز 7%، وتعديل تعريفة ركوب السيارات الأجرة (التاكسى الأبيض) لتصبح 7.5 جنيهًا لفتح العداد ويشمل أول كيلو متر بدلًا من 7 جنيهات.

وطالب محافظ القاهرة من رؤساء الأحياء بالتنسيق مع إدارتى السرفيس والمواقف والإدارة العامة للمرور لاستمرار المرور الدورى على مدار اليوم وشن الحملات المفاجئة والدورية على المواقف ومحطات الوقود لمتابعة التزام جميع السائقين بالتعريفة، والتأكد من وضع الملصق الخاص بالأسعار الجديدة الخاصة بسيارات السرفيس والنقل الجماعى والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات، والتعامل مع أى مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية ، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص رقمى الخط الساخن 114 و 15496 لتلقى شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

وأكد محافظ القاهرة أنه يتم التعامل الفورى مع شكاوى المواطنين الواردة إلى غرفة العمليات أو عبر الخطوط الساخنة ومنظومة الشكاوى حفاظاً على حقوق المواطنين ومنع استغلالهم.

عقب ذلك توجه شعراوى وعبدالعال إلى موقف عبدالمنعم رياض حيث التقيا بعدد من المواطنين خلال وجودهم فى سيارات السرفيس وأتوبيسات النقل العام بالموقف كما تحدثا مع عدد من السائقين الموجودين فى الموقف للتأكيد على التزامهم بتعريفة الركوب الجديدة.

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة الانتهاء من تعليق البنرات والملصقات التى تتضمن الأسعار الجديدة للتعريفة بعد زيادة الأسعار على مداخل جميع المواقف بصورة واضحة أمام المواطنين وتشديد الرقابة لمتابعة الإلتزام بها والالتزام بعدد الركاب بخطوط السير المرخص بها لكل سيارة.

وأكد الوزير على استمرار تكثيف الحملات الرقابية للقيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء والمدن والمراكز على المواقف ومحطات الوقود للتصدى لأى محاولات لاستغلال المواطنين تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وانتظام سير العمل بصورة طبيعية والعمل بالتعريفة الجديدة لكافة وسائل النقل الداخلية أو الخارجية بين المحافظات وبعضها.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه سيتم محاسبة كل من يتجاوز التعريفة الجديدة ويسعى لاستغلال المواطنين ولن يكون هناك أى تهاون مع أى مخالف، وشدد الوزير على أهمية شعور المواطنين بالتواجد الفعال للقيادات التنفيذية بالإدارة المحلية لمتابعة سير العمل بالمواقف والتصدى لأى مخالفة من السائقين والتعامل بمنتهى الجدية مع الشكاوى بصورة سريعة بما يحقق الإنضباط على أرض الواقع.

واستمعا محمود شعراوى وخالد عبدالعال لشكاوى بعض المواطنين من كبار السن خلال تفقدهما أحد أتوبيسات النقل العام وعلى الفور تم الاستجابة للشكاوى والتنبيه على الكمسارية بتنفيذ الإعفاءات التى أقرتها هيئة النقل العام لكبار السن.

كما وجه وزير التنمية المحلية بالتواصل مع شركة النظافة المسؤولة عن المنطقة الغربية بالقاهرة للاهتمام بالعاملين على نظافة موقف عبدالمنعم رياض وكذا مراجعة مستوى النظافة فى جميع أحياء المنطقة بالكامل وإعداد تقرير بذلك.

وجدد شعراوى مناشدته للمواطنين بعدم دفع أى زيادة عن التعريفة الرسمية المعلنة والإبلاغ عن أى سيارة تخالف ذلك عبر وسائل تلقى الشكاوى من المحافظات و أرقام الطوارئ والخطوط الساخنة وغرف العمليات وإدارة الأزمات وكذا عبرمبادرة "صوتك مسموع" بالوزارة لتقديم اى شكوى وذلك على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك " ورقم الخط الساخن: "15330" وسيعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة والبريد الإلكترونى للوزارة : "[email protected]".