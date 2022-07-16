طلاب الثانوية العامة بمدارس المكفوفين يؤدون امتحان التاريخ «ورقة أولى»

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان صحفى صادر عن وزارة التربية والتعليم، حرص الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشؤون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديرى المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية.

وقال الدكتور رضا حجازى، إن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة لمدارس المكفوفين مؤمنة بالكامل بدءا من طباعة الأسئلة، ومرورا بنقلها إلى مراكز توزيع الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجنة النظام والمراقبة.

وسارت أجواء الامتحان خلال اليوم بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أى مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.

وتابعت غرفة العمليات المركزية سير الامتحان بالمحافظات التى يوجد بها لجان سير مكفوفين وعددهم 25 لجنة فى 23 محافظة، ولم تتلق أى ملاحظات.

جدير بالذكر أن يوم الأحد الموافق 17 يوليو 2022، يؤدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (علوم) الامتحان فى مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، بينما يؤدى طلاب الثانوية العامة شعبة (الرياضيات) الامتحان فى مادة الرياضيات البحتة "التفاضل والتكامل".

كما يؤدى طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية الامتحان فى مادة علم النفس والاجتماع، ويؤدى طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان فى مادة التاريخ (ورقة ثانية)، بينما يؤدى طلاب الثانوية العامة بمدارس (المتفوقين STEM) الامتحان فى مادة مقاييس المفاهيم (الفيزياء).