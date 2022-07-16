رئيس مجلس الرئاسة بالبوسنة يتسلم دعوة السيسى للمشاركة فى قمة المناخ

جدة - نرمين السيد - سلم ياسر سرور، السفير المصرى فى البوسنة والهرسك، الدعوة الموجهة من الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى الرئيس الحالى لمجلس رئاسة البوسنة والهرسك شفيق جعفروفيتش، للمشاركة فى فعاليات مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27.





وأعرب السفير المصرى، عن التطلع لمشاركة البوسنة والهرسك فى فعاليات المؤتمر فى ضوء الأهمية التى توليها مصر لتكاتف الجهود الدولية للتعامل مع ظاهرة تغير المناخ.

فى حين أعرب شفيق جعفروفيتش، عن شكره وتقديره للرئيس عبدالفتاح السيسى، للدعوة وتقديره الكبير لمصر، معربا عن تطلعه لتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر، ومشيرا إلى اهتمام بلاده بمواجهة آثار ظاهرة تغير المناخ.

واستعرض السفير ياسر سرور الاستعدادات المصرية لعقد مؤتمر COP27 ورؤية مصر كرئيس قادم للمؤتمر، والتى تركز على التحول من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ، مبرزا الأولويات المختلفة ذات الصلة، حيث أعرب الرئيس الحالى لمجلس رئاسة البوسنة والهرسك عن ثقته فى الدور المصرى الهام والحيوى فى هذه المرحلة التى تستدعى تكاتف الجهود الدولية.

من ناحية أخرى، استعرض طرفا اللقاء أوجه التعاون الثنائى بين مصر والبوسنة والهرسك والاجتماعات التى عقدت خلال الفترة الماضية، ومنها انعقاد المشاورات السياسية فى يونيو 2021 وكذلك زيارة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية إلى سراييفو فى أكتوبر 2021، وأثنى شفيق جعفروفيتش، على التطورات الإيجابية التى تشهدها العلاقات بين البلدين معربا عن تطلعه لتحقيق المزيد من التطورات خلال الفترة المقبلة.

كما أعرب الرئيس الحالى لمجلس رئاسة البوسنة والهرسك عن ترحيبه بإطلاق الطيران المباشر المنتظم بين سراييفو والغردقة، وأنه يتطلع إلى تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال السياحة.

ومن جانبه استعرض السفير ياسر سرور، جهود الدولة المصرية لتعزيز قطاع السياحة والتطورات التى شهدها هذا القطاع خلال الفترة الماضية.