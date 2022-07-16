محافظ الإسكندرية: لن نسمح بفرض زيادات غير مناسبة فى التعريفة (فيديو وصور)

جدة - نرمين السيد - أجرى محمد الشريف محافظ الإسكندرية، صباح اليوم السبت، جولة تفقدية من داخل الموقف الجديد بنطاق حى غرب، لمتابعة الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة التى اعتمدتها المحافظة تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، بعد قرار تحريك أسعار المواد البترولية.





جاء ذلك بحضور اللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد، واللواء عصمت الأشقر مستشار محافظ الإسكندرية، واللواء وليد كمال مدير إدارة مشروع محطات الركاب والانتظار بالإسكندرية، وجميع الجهات المعنية.

وخلال الجولة، أكد المحافظ على وضع إجراءات فورية رادعة وصارمة تجاه أى مخالفات على التعريفة الجديدة المعتمدة، والتعامل بحسم مع أى مخالفات من السائقين، متابعا: "لن نسمح لأحد بأن يستغل الوضع بفرض زيادات غير مناسبة فى التعريفة".

وأضاف أن هناك متابعة لحظية على مدار اليوم على المواقف ومحطات الوقود من جميع الأجهزة التنفيذية من رؤساء الأحياء وإدارة المواقف والمرور والهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، ومديرية التموين.

وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة منعقدة على مدار الساعة لتلقى شكاوى المواطنين، وهناك أرقام الطوارئ التالية لاستقبال أية بلاغات تخص التسعيرة الجديدة "114، 4234131، 4234132، 4234133، 4234134، 4234135، 4234136".

وأكد المحافظ، أنه وفقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء فإنه اعتبارا من اليوم، تم تشكيل لجان على مستوى الأحياء لمتابعة حالة السوق أول بأول، والتأكد من عدم استغلال المواطنين.

على الصعيد ذاته، أشار محافظ الإسكندرية إلى الإجراءات العاجلة التى اتخذتها المحافظة بعد قرار تحريك أسعار المواد البترولية، لافتا أنه تم رفع درجة الاستعدادات القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية لمتابعة قرار لجنة التسعير التلقائى لأسعار المنتجات البترولية بوزارة البترول، وتشكيل لجنة عاجلة من جميع الجهات المعنية لوضع تعريفة الركوب الجديدة.

وأضاف أنه تم اعتماد التعريفة الجديدة بنسبة زيادة تتراوح بين 5 إلى 7%، وتم وضعها وفقا للضوابط القانونية بحيث تتناسب الزيادة فى أسعار تعريفة الركوب مع الزيادة التى شهدتها المواد البترولية، وعقب الاعتماد تم التشديد على الإعلان عن التعريفة الجديدة فى جميع وسائل الإعلامية والتواصل الاجتماعى، وتكليف إدارة مشروع محطات الركاب والانتظار بنشر التعريفة الجديدة بالمواقف والمحطات المختلفة وتعليقها فى مكان ظاهر.

ولفت إلى أنه تم التأكيد على تكثيف الحملات الرقابية على مواقف السرفيس ومحطات الوقود للتصدى لأى محاولات لاستغلال المواطنين، ووضع البانرات والملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعى والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقا للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدى السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.