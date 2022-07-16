الرئيس الحالي لمجلس رئاسة البوسنة والهرسك يستقبل السفير المصري في سراييفو

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 16 يوليو 2022 12:28 مساءً - قام السفير ياسر سرور، السفير المصري في البوسنة والهرسك، بتسليم الدعوة الموجهة من السيد رئيس الجمهورية إلى الرئيس الحالي لمجلس رئاسة البوسنة والهرسك ”شفيق جعفروفيتش“، وذلك للمشاركة في فعاليات مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، حيث أعرب السفير المصري عن التطلع لمشاركة البوسنة والهرسك في فعاليات المؤتمر في ضوء الأهمية التى توليها مصر لتكاتف الجهود الدولية للتعامل مع ظاهرة تغير المناخ. وقد أعرب ”شفيق جعفروفيتش“ عن شكره وتقديره للسيد رئيس الجمهورية للدعوة وتقديره الكبير لمصر معرباً عن تطلعه لتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر، ومشيرًا إلى اهتمام بلاده بمواجهة آثار ظاهرة تغير المناخ.

استعرض السفير ياسر سرور الاستعدادات المصرية لعقد مؤتمر COP27 ورؤية مصر كرئيس قادم للمؤتمر، والتى تركز على التحول من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ، مبرزاً الأولويات المختلفة ذات الصلة، حيث أعرب الرئيس الحالي لمجلس رئاسة البوسنة والهرسك عن ثقته في الدور المصري الهام والحيوي في هذه المرحلة التى تستدعي تكاتف الجهود الدولية.

من ناحية أخرى، استعرض طرفا اللقاء أوجه التعاون الثنائي بين مصر والبوسنة والهرسك والاجتماعات التي عُقدت خلال الفترة الماضية، ومنها انعقاد المشاورات السياسية في يونيو ٢٠٢١ وكذلك زيارة فضيلة مفتي الجمهورية الى سراييفو في أكتوبر ٢٠٢١، حيث أثنى ”شفيق جعفروفيتش“ على التطورات الايجابية التى تشهدها العلاقات بين البلدين معرباً عن تطلعه لتحقيق المزيد من التطورات خلال الفترة المقبلة.

كما أعرب الرئيس الحالي لمجلس رئاسة البوسنة والهرسك عن ترحيبه باطلاق الطيران المباشر المنتظم بين سراييفو والغردقة، وأنه يتطلع إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال السياحة. ومن جانبه استعرض السفير ياسر سرور جهود الدولة المصرية لتعزيز قطاع السياحة والتطورات التى شهدها هذا القطاع خلال الفترة الماضية.