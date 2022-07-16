عاجل.. بايدن: القيادة الرشيدة للسيسى تمثل دعامة رئيسية لصون السلم والأمن

جدة - نرمين السيد - وأكد تطلع الإدارة الأمريكية على تفعيل أطر التعاون الثنائى المشترك، وتعزيز التنسيق والتشاور الاستراتيجى القائم بين البلدين الصديقين وتطويره خلال المرحلة المقبلة، لاسيما فى ضوء الدور المصرى المحورى بمنطقة الشرق الأوسط بالقيادة الرشيدة للرئيس السيسى، التى تمثل دعامة رئيسية لصون السلم والأمن ونشر السلام لسائر المنطقة.

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