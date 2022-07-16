للالتزام بالتعريفة.. الداخلية تكثف التواجد بمحطات الوقود ومواقف السيارات

جدة - نرمين السيد - كثفت وزارة الداخلية، جهودها لمتابعة انتظام وسائل النقل والمواصلات واتخاذ الإجراءات التنسيقية لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب دون مبرر وكذا منع احتكار المواد البترولية.





وقد قامت الوزارة بتعزيز الطرق السريعة بالضباط والأفراد للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب المقررة من جانب كل محافظة والتعامل الفورى مع أى شكاوى يتم رصدها أو تلقيها من المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يثبت قيامه برفع تعريفة الركوب المقررة.

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