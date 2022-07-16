«الأعلى للأمناء والآباء» يطلق حملة «امسك غشاش» فى الامتحانات

جدة - نرمين السيد - وأوضح "علام" - فى تصريح له اليوم السبت - أن حملة "امسك غشاش" يطلقها المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين لمواجهة ظاهرة الغش فى الامتحانات، مؤكدا أن تلك القضية تعنى أن هناك خللا أخلاقيا واجتماعيا لابد من مواجهته ومعالجته، وأن المسألة تتطلب الاعتراف بهذا الخلل من أجل القدرة على المواجهة.

وأشار "علام" إلى أن المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين أطلق أيضا عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وعبر منصات التواصل الاجتماعى الأخرى هاشتاج #امسك_غشاش لمحاربة مروجى الغش فى الامتحانات وصفحات الغش الإلكترونى.

وأوضح أن الحملة تهدف إلى بناء جبهة رأى عام قوية ضد الغش والغشاشين، وكشف الغشاشين ومحاولاتهم، وبيان مخاطر عملية الغش فى الامتحانات، وإلقاء الضوء على جهود وزارة التربية والتعليم فى مكافحة الظاهرة، والتأكيد على أن ظاهرة الغش قضية مجتمعية تتطلب تكاتف الجميع فى مواجهتها.