بينالى القاهرة لفنون الطفل.. خطوة على الطريق الصحيح (إنفوجراف)

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جدة - نرمين السيد - وتقام الدورة تحت شعار "صورة من بلدى" وذلك بقاعات العرض بمركز محمود مختار الثقافى، بحضور الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية ورئيس البينالى، الدكتورة سرية صدقى رئيس اللجنة المنظمة، والدكتور أحمد حاتم سعيد القوميسير العام.
وقالت إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إن الدورة الثانية من بينالى القاهرة الدولى لفنون الطفل تأتى بعد نجاح تأسيس هذا المحفل فى 2019 كخطوة جديدة فى الاتجاه الصحيح نحو الاهتمام بفنون الطفل لما لها من دور فاعل فى تنمية وصقل شخصيته، وما تحمله هذه الأجسام الصغيرة عقولا مبدعة.
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