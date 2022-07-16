صرف تعويض الدفعة الواحدة لأسرة مصرى كان يعمل بإيطاليا قبل وفاته

جدة - نرمين السيد - أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان تعليمات لمكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو، ببحث طلب المواطنة "هـ. ح. ذ" من محافظة القاهرة ومساعدتها فى الحصول على المستحقات التأمينية لدى هيئة التأمينات الإيطالية (INPS) لزوجها المتوفى، حيث كان يعمل فى دولة إيطاليا قبل وفاته.





وأوضح هيثم سعد المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقى تقريرا من الملحق العمالى الدكتور محمود حمزاوى رئيس مكتب التمثيل العمالى بميلانو، أشار فيه إلى أنه بالتواصل مع هيئة التأمينات والضمان الاجتماعى "الأنبس"، تبين عدم استحقاق المواطنة للمعاش بسبب عدم انتظام زوجها فى سداد الاشتراكات التأمينية اللازمة للحصول عليه. وقال الملحق العمالى إن مكتب التمثيل العمالى بميلانو قام بالتواصل مع أسرة المتوفى وإبلاغهم عدم استحقاقهم معاشا بسبب عدم انتظام الزوج فى سداد الاشتراكات التأمينية وإنما يستحق تعويض الدفعة، وقد قام المكتب بالتواصل الفعال والمستمر مع الهيئة ونجح فى تحويل تعويض الدفعة الواحدة للمواطنة بما يعادل 49 ألف جنيه. وقد تقدمت المواطنة بخالص الشكر لوزير القوى العاملة محمد سعفان، والسفيرة منال عبد الدايم قنصل عام مصر بميلانو، ومكتب التمثيل العمالى بالقنصلية، على الجهود المبذولة فى هذا الشأن.

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