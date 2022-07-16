انت الان تتابع خبر وظائف خالية في شركة المياه.. الحقوا قدموا أوراقكم متوفر 2021 وظيفة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في قنا، بالكشف من خلال صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، عن موعد إجراء الاختبار التحريري للمرحلة الثانية لكل المستوفين لشروط الإعلان رقم 1 لسنة 2021، وذلك للمتقدمين لشغل وظائف “كيميائي، فني، معمل، أمين مخزن، مراقب أمن”.

موعد التقديم في وظائف شركة المياه بقنا

واكدت شركة مياه الشرب في قنا عن انه يتم إجراء الاختبارات لـ 9677 متقدم مستوفين شروط الإعلان، ويكون في الفترة من يوم الاحد 24 يوليو الجاري إلى يوم الخميس 30 من يوليو 2-22، في مقر المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بقنا الذي يوجد في “قنا المساكن، امام مكتب العمل”.

وظائف خالية في شركة المياه بقنا

وأعلنت الشركة عن اختباراً 632 متقدم لوظيفة كيميائي تخصصات ” كيمياء وميكروبيولوجي” يوم الاحد 24 يوليو 2022.

وإجراء الاختبارات لـ 3529 من المتقدمين الذين يستوفوا الشروط لشغل وظيفة “فني معمل”، ومن بينهم 465 متقدم وتكون اختباراتهم يوم الأحد 24 يوليو 2022، واختبار 1509 متقدمين يوم الاثنين 25 يوليو الجاري، واختبار لـ 1555 متقدم يوم الثلاثاء 26 يوليو 2022.

وسوف تجري الشركة الاختبارات لـ 2399 من المستوفين للشروط لشغل وظيفة أمين مخزن، وهم موزعين على يومين، ويتم إختبار 1424 متقدماً يوم الأربعاء 27 يوليو واختبار 1975 متقدماً يوم الخميس 28 يوليو.

وأخيراً الشركة سوف تختبر 2117 متقدماً لشغل وظيفة مراقب امن، وسوف تكون الاختبارات لـ 1470 متقدماً يوم الجمعة 29 يوليو، واختبارات لـ 647 متقدماً يوم السبت 30 يوليو.

الاوراق المطلوبة لإجراء الاختبارات في الوظائف الخالية

أصل البطاقة الشخصية.

أصل شهادة التجنيد.

أصل شهادة المؤهل.

إيصال توريد بمبلغ 50 جنيهاً تسدد في أقرب فرع من فروع الشركة أو الديوان العام أو القطاع التجاري عن طريق الفيزا كارت، سوف يتم توريد المبلغ من غداً.