انت الان تتابع خبر إجراءات حكومية لتطبيق قانون السايس.. الواتس آب هيرد على كل الاستفسارات والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت الحكومة الممثلة في وزارة التنمية المحلية مع المحافظات، باتخاذ العديد من الإجراءات بخصوص تطبيق قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع رقم 150 لسنة 2020، وهو الذي يعرف إعلامياً بقانون السايس، وتم وضعه من خلال وزارة التنمية المحلية، وهو يحفز المحافظات لتنفيذ القانون في العديد من الخطوات المختلفة، وتم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون السايس بموجب قرار وزير التنمية المحلية رقم 5 لسنة 2021 وإرسالها لكل المحافظات.

إجراءات حكومية لتطبيق قانون السايس

وتأكيد تطبيق قانون انتظار المركبات طبقاً إلى نصوصه ولائحته التنفيذية، ومنع أي اجتهادات شخصية حول تطبيقه.

والعمل على تفعيل آليه تواصل من خلال تطبيق واتس آب لكل محافظة، وذلك لتسريع الإستجابة والرد على كل استفساراتهم والتخلص من جميع المعوقات والتشابكات بين كل الجهات المعنية ومتابعة الآثار الخاصة بتطبيق القانون.

والعمل على الرد على كل الاستفسارات لتوفير خدمة مميزة لكل مواطن، والتخلص من الاخطاء التي يقع قيها التنفيذين خلال تنفيذه.

وتقديم ورش عمل لمديري الساحات والمواقف والشئون القانونية في كل المحافظات.

تطبيق قانون السايس لمنع استغلال المواطنين

محافظة القاهرة اختارت 2922 موقع مختلف الاحياء و70 شارعاً لإقامة أماكن انتظار السيارات بالنظام الإلكتروني، وذلك عن طريق شركة متخصصة وجاري العمل على زيادة عدد مواقع ساحات الانتظار.

محافظة الجيزة اختارا 439 موقع لإقامة ساحات انتظار للسيارات، وتطبيق قانون السايس.

وتقوم جميع المحافظات بحصر المواقع والشوارع المقترحة لإقامة ساحات انتظار المركبات، وهذا بدون وجود أي معقوبات للحركة المرورية والحد من أي زحام، وتم إرسال 24 محافظة المواقع المقترحة فيها لانتظار جميع السيارات.