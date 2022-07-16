انت الان تتابع خبر بينهم رضيعة- إصابة 3 أشخاص في حادث مروع بـ”سوهاج” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصيب 3 أشخاص بينهم رضيعه بإصابات متفرقة في الجسم، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكى طريق نجع السطح التابع لمركز ومدينة سوهاج بسبب السرعة الزائد من السائق.

من جانبها قامت قوات الحماية المدنية التابعة لمحافظة سوهاج بالدفع بمجموعة من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى والدفع بسيارات مطافي لأخماد للنيران الناتجة عن هذا الحادث.

وأنتقل ضباط والقيادات الأمنية بالمحافظة ، إلي مكان الواقعة بعدما تلقوا إخطار بذلك للوقوف علي أخر التطورات الناتجة عن الحادث والكشف عن ملابسات الحادث وذلك للاطمئنان على صحة وسلامة المواطنين وفتح الطريق أمام حركة مرور السيارات بالتنسيق مع مسؤولين في المركز عن طريق أوناش المرور.

وكشف التقرير الطبي إلي إصابة كلا من سماح . ص . ا 16 سنة بجرح قطعى بالرأس وشقيقتها دعاء 19 سنة بجرح قطعى بالحاجب وشيماء . ا . ف طفلة رضيعة تبلغ من العمر عامين بكدمة بالرأس.