انت الان تتابع خبر عاجل – الأرصاد عن طقس اليوم السبت : الرطوبة عالية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم السبت الموافق 16 يوليو 2022 سوف يشهد ارتفاع فى نسب الرطوبة خلال ساعات النهار مما يؤجي إلي زيادة الإحساس بإرتفاع درجات الحرارة في الكثير من مناطق جمهورية مصر العربية.

وأوضحت هيئة الأرصاد أنه سوف يسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، وجنوب البلاد وذلك خلال ساعات النهار، أما في الليل فيسود طقس معتدل علي كافة الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت الموافق 16 يوليو 2022:

1- القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة.

2- الإسكندرية العظمى 33 درجة والصغرى 25 درجة

3- مطروح العظمى 33 درجة والصغرى 24 درجة.

4- سوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة.

5- قنا العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة.

6- أسوان العظمى 41 درجة والصغرى 28 درجة.