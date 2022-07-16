انت الان تتابع خبر حسم الأمر رسميا- الإعلان عن صرف أكثر من 15 مليار جنيه لأصحاب المعاشات بعد العيد – سوف حسابك والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة التضامن الإجتماعي، أن جميع منافذ الصرف المختلفة والمنتشرة في جميع محافظات مصر سوف تعاود العمل بكامل طاقتها غداً الأحد الموافق 17 يوليو 2022، بعد إنتهاء إجازة عيد الأضحي المبارك، لتقديم خدمتها إلي كافة أصحاب المعاشات.

وأوضحت وزارة التضامن، أن من بين الخدمات التي تقدمها هذه المنافذ هي صرف المستحقات المالية الشهرية لأصحاب المعاشات، حيث يتم صرف 22 مليار جنيه كل شهر لأكثر من 10 مليون و500 الف قائم بالصرف مستفيد متواجدين في جميع أنحاء الجمهورية.

وأشارت الوزارة أن سوف تتواصل عمليات الصرف مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة لمواجهة تحديات فيروس كورونا بمختلف المنافذ، حيث يتم صرف في الفترة الحالية معاشات شهر يوليو 2022، ولم يتم حتي الآن تحديد توقيت صرف معاشات أغسطس.