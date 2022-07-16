انت الان تتابع خبر عاجل – التعليم تكشف حقيقة غلق باب التقديم في مسابقة 30 الف معلم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برئاسة الدكتور طارق شوقي، حقيقة ما يجري تدوله خلال الأيام الماضية حول غلق باب التقديم في مسابقة 30 الف معلم التي أعلنت عنها الوزارة خلال الفترة الماضية.

وأوضحت وزارة العلين أن مسابقة 30 الف معلم سوف يظل التقديم متاح فيها حتي يوم 24 يوليو الحاري، حيث يتم التقديم بطريقة إلكترونية فقط ولا يتم طلبات تقديم فى أي مكان أخر او بعد هذا التاريخ.وفي هذا السياق أوضحت الوزارة أن معني كلمة معلم فصل تعني حديثي التخرج الذين يكونوا على معرفة كبيرة ولديهم أكبر قدر من المعومات الذي يحلون عليه خلال دراستهم في الجامعة حول المناهج الخاصة بالصفوف الابتدائية الأولى ورياض الأطفال.

وأشارت الوزارة أن معلم الفصل يمكنه شرح المناهج البسيطة الخاصة بالمرحلة الابتدائية الأولى ورياض الأطفال في مواد اللغة العربية والحساب والتربية الدينية، وغير ذلك.

وكشف الوزارة أن معلم الفصل لا يكون متخصص في مادة معينة ولكنه يدرس الكثير من المواد.