مصر للطيران تسير 9 رحلات جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 16 يوليو 2022 11:22 صباحاً - تسير مصر للطيران اليوم السبت 9 رحلات جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن وذلك بواقع 6 رحلات جوية من جدة إلى القاهرة من بينهم رحلة واحدة إلى برج العرب و3 رحلات جوية من المدينة المنورة إلى القاهرة لعودة إجمالي 1970 من حجاج شركات السياحة وبعثة وزارة التضامن والداخلية وقرعة بورسعيد والفيوم وجنوب وشمال سيناء ومجلس النواب وتضامن بعثة الأوقاف وبورسعيد والإسماعيلة والشرقية ودمياط والبحيرة وعمل وإقامة وأفراد وأجانب.

يأتي ذلك وسط تجهيزات خاصة وتسهيلات من قبل الشركة الوطنية مصر للطيران، وسلطات مطار القاهرة الدولي وتحديدا داخل الصالة الموسمية، لإنهاء إجراءات وصول حجاج بيت الله الحرام العائدين من الأراضي المقدسة.

وتناشد مصر للطيران، الحجاج العائدين من الأراضي المقدسة على متن رحلاتها الجوية، الالتزام بمواعيد عودتهم المحددة بتذاكر السفر، فضلا عن ضرورة التواجد قبل إقلاع رحلاتهم بـ 8 ساعات بمدينة الحجاج بمطار جدة، وقبل الإقلاع بـ 6 ساعات بمطار المدينة المنورة.

وأكدت مصر للطيران على ضيوف الرحمن الالتزام بعدم اصطحاب الأجولة القماشية والزكائب ويُسمح للحاج باصطحاب حقيبتين فقط لا يزيد وزن كل منهما عن 23 كجم وحقيبة يد لا يزيد وزنها عن 8 كليوجرام وما يزيد عن ذلك يترتب عليه تحصيل رسوم الوزن الزائد نقداً .