القوى العاملة: التفتيش علي 1410 منشآت وتحرير 73 محضرا للمخالفين بأسيوط

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 16 يوليو 2022 11:22 صباحاً - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة أسيوط بتعيين 812 شابا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، منهم 16 "قادرون باختلاف" ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، المسجلين بمكاتب التشغيل ، وبلغوا 2656 شاباً منهم 32 "قادرون باختلاف" ، فضلا عن إصدار 1322 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة .

وأوضح حازم على حسن مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر يونيو الماضي ، عن قيام المديرية بصرف منح للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم إجتماعياً ، بواقع مبلغ 35 ألفاً و200 جنيه ، لـ 18 عاملاً من المسجلين بالوحدة ، فضلاً عن تسجيل 69 عاملا جديداً وإصدار كارنيهات لهم .

كما قامت المديرية بالتفتيش الدوري والحملات فى مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 121 منشأة ، وأسفر التفتيش عن تحرير 72 محضرًا للسلامة والصحة المهنية ، وفى مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 1410 منشأة يعمل بها 2987 عاملاً، وأسفر عن تحرير 73 محضراً للمنشآت المخالفة ، وبحث 5 شكاوى ، وعقد 9 ندوات توعية في مجال المفاوضة الجماعية ، وعمالة النساء والأطفال .

أما في مجال علاقات العمل ، استلمت المديرية 16 شكوى عمالية تم تسويتها ودياً بالكامل ، كما تم التفتيش على 49 منشأة يعمل بها 51 طفلا .

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 1531 منشأة يعمل بها 9949 عاملاً من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي