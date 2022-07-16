اتصال هاتفى بين وزير الخارجية وولى العهد البريطانى بشأن مؤتمر المناخ

جدة - نرمين السيد - وذلك فى إطار التشاور الجارى مع الدول والأطراف بشأن تحضيرات الدورة 27 لمؤتمر الأطراف وقمة قادة العالم لتغير المناخ التى تستضيفها مصر فى نوفمبر 2022.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية تناول خلال الاتصال رؤية مصر وأهدافها للدورة القادمة لمؤتمر الأطراف، والجهود التى تقوم بها فى الوقت الراهن فى إطار استعداداتها لرئاسة المؤتمر، بما فى ذلك حث كافة الدول الأطراف على تحديث مساهماتها المحددة وطنياً وفقاً لاتفاق باريس ورفع طموح عملها المناخى بكافة مكوناته بما فى ذلك الدعم والتمويل الموجه للدول النامية فى مجالات خفض الانبعاثات والتكيُف مع الآثار السلبية لتغير المناخ وبناء القدرة على تحملها.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الوزير شكرى أشاد كذلك فى هذا الإطار بالدور الذى لعبته المملكة المتحدة فى إطار رئاستها للدورة 26 لمؤتمر الأطراف، خاصةً الجهد الذى يقوم به الأمير تشارلز فى دعم وتعزيز عمل المناخ العالمى وخاصةً من القطاع الخاص والجهات غير الحكومية.

وأشار وزير الخارجية خاصةً إلى مبادرة الأسواق المستدامة التى أطلقها الأمير تشارلز والتى تضم عدداً من كبرى الشركات العالمية.

كما أكد وزير الخارجية كذلك خلال الاتصال على تطلع مصر للعمل مع الأمير تشارلز خلال الفترة القادمة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى الجهد العالمى لمواجهة تغير المناخ، بما فى ذلك خلال الدورة 27 لمؤتمر الأطراف فى مصر عبر حشد الدعم للمبادرات القطاعية المختلفة التى ستطلقها مصر خلال المؤتمر وحشد مشاركة واسعة من كافة الأطراف الحكومية وغير الحكومية للمشاركة فى أنشطتها، وكذلك المشاركة بشكل فعال فى الأيام الموضوعية المختلفة التى سيتضمنها المؤتمر.

واختتم المتحدث الرسمى تصريحاته بالإشارة إلى إعراب وزير الخارجية عن تطلع مصر إلى مشاركة الأمير تشارلز فى أعمال قمة قادة العالم خلال المؤتمر للتأكيد على التزام بلاده بمواصلة الجهود الرامية لدعم عمل المناخ العالمى على كافة المستويات.