وزيرة التخطيط تستقبل المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان

جدة - نرمين السيد - اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع نتاليا كانيم، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، وذلك خلال تمثيلها لمصر فى المنتدى السياسى رفيع المستوى المعنى بالتنمية المستدامة 2022 بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، والمنعقد تحت شعار "إعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة كوفيد-19، مع النهوض بالتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030".





وخلال اللقاء أكدت الدكتورة هالة السعيد، أن مصر تنظر إلى الحق فى التنمية كمبدأ أساسى لضمان تكافؤ الفرص لجميع السكان، وتوفير الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والإسكان، وكذلك ضمان أن تلعب المرأة دورا نشطا فى عملية التطوير.

وأشارت إلى أن مصر قامت فى السنوات الأخيرة بزيادة الاستثمارات العامة وأعطيت الأولوية القصوى للاستثمار فى الصحة والتعليم.

وذكرت أن القضية السكانية تحظى باهتمام كبير من الدولة، كجزء من أهدافها لتعظيم الاستفادة من الثروة البشرية الحالية التى يتمتع بها المجتمع المصرى، مشيرة إلى المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى يستهدف تحسين الخصائص الديموجرافية لأول مرة مثل التعليم والصحة وفرص العمل والتمكين الاقتصادى والثقافة، بالإضافة إلى ضبط النمو السكانى.

أضافت الدكتورة هالة السعيد، أن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية يتضمن عدة محاور هى التمكين الاقتصادى للمرأة، وتحسين خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وإتاحتها بالمجان للجميع، والتوعية الثقافية والتدخلات التربوية، بالإضافة إلى التحول الرقمى والإصلاح التشريعى، وأكدت أهمية الاستثمار من أجل تحسين مستقبل المرأة وتمكينها.

كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى إطلاق الوزارة بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، ولأول مرة فى مصر والمنطقة، 27 تقريرا لتوطين أهداف التنمية المستدامة داخل جميع محافظات مصر.

كما استعرضت المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتأثيرها فى تحسين حياة المواطنين فى قرى الريف المصرى، كما تطرقت إلى استضافة مصر لمؤتمر cop27 فى شرم الشيخ نوفمبر المقبل.

من جانبها أثنت نتاليا كانيم، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، على التعاون المستمر مع مصر من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وناقشت سبل التعاون فيما يخص ملف السكان والمشروع القومى لتنمية الأسرة، وأبدت استعداد الصندوق لمزيد من التعاون فى هذا الملف.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة منى عصام، رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، وشريف داوود، نائب رئيس وحدة التنمية المستدامة، وكريم حسن، عضو مكتب العلاقات الدولية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.