مطار القاهرة يستقبل جثامين 6 شباب ضحايا حادث السير بدولة الإمارات

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 16 يوليو 2022 10:25 صباحاً - استقبل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم السبت، جثامين 6 شباب ضحايا حادث السير بدولة الإمارات؛ بعدما لقوا مصرعهم بحادث تصادم سيارة كانوا يستقلونها بشاحنة على أحد الطرق السريعة بمدينة رأس الخيمة، وتم انهاء اجراءات وصولهم وتسليهم لذويهم تمهيدًا للدفن بمسقط رأسهم بقريتي ديرب الخضر والدراكسة بمحافظة الدقهلية.

وقالت مصادر صحية بمطار القاهرة، إن المطار استقبل جثامين 6 اشخاص لقوا مصرعهم في حوادث سير بدولة الإمارات وتم توقيع الكشف الطبي عليهم من قبل اطباء الحجر الصحي برئاسة الدكتور حازم حسين، وتسليمهم الي ذويهم تمهيدًا للدفن بمسقط رأسهم تمهيدًا للدفن .

وأقام أهالي قرية ديرب الخضر سرادق عزاء، انتظارًا لوصول الجثامين الـ5 بديرب الخضر، والسادس بالدراكسة في محافظة الدقهلية.

وكان عدد من المصريين بالخارج حرصوا على التواجد أمام السفارة المصرية في انتظار إنهاء إجراءات شحن جثامين ضحايا الحادث المروري الـ6 من أبناء الجالية المصرية الذين لقوا مصرعهم فى حادث تصادم بطريق رأس الخيمة.

وارتفع عدد ضحايا حادث الإمارات الذي وقع يوم الأربعاء الماضي بين مركبتين بطريق رأس الخيمة في الإمارات؛ نتيجة اختلال عجلة القيادة بالسيارة التي كانوا يستقلونها واصطدمت بسيارة نقل ثقيل لـ6 ضحايا.