استعدادات جامعة مصر التكنولوجية الدولية للعام الدراسى الجديد

جدة - نرمين السيد - استعرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرا مقدما من الدكتور أحمد الحيوى مستشار الوزير للتعليم الفنى، حول استعداد جامعة مصر التكنولوجية الدولية للعام الدراسى الجديد 2022-2023.





وأشار التقرير إلى أنه تماشيا مع سياسة الدولة فى تطوير ودعم التعليم التكنولوجى، تم إعداد دراسة لضم المجمعات التكنولوجية لضمان الاستدامة الخاصة بها تحت مظلة واحدة لتكون جامعة مصر التكنولوجية الدولية هى الكيان الذى سيضم ثلاث كليات تكنولوجية وهى: "الكلية التكنولوجية بالقاهرة، والكلية التكنولوجية بالفيوم، والكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط"، وسيكون مقر إدارة الجامعة بالقاهرة، وتكون عضوا بالمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى المنشأ بقانون رقم 72 لسنة 2019.

وأفاد التقرير بأن رؤية الجامعة تقوم على الإسهام الفعال فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية بتوفير التعليم التكنولوجى بالجودة والكفاية التى يتطلبها سوق العمل، وتحقيق التميز والإبداع، والريادة العالمية بما يكفل الاستقلالية والاكتفاء الذاتى، ومواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، بالاضافة إلى تقديم تعليم تكنولوجى متميز من خلال برامج علمية وعملية ذات جودة عالية فى التعليم الجامعى والدراسات العليا، فضلا عن تأهيل خريجين بمستوى متميز من المعرفة والمهارات والإبداع التكنولوجى قادر على المنافسة والعمل الجماعى والابتكار، وكذا تحقيق ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمى وفقا للمعايير المعتمدة عالميا، والإسهام بفاعلية فى تلبية احتياجات المجتمع، وسوق العمل المحلى والإقليمى والدولى، وإنتاج بحوث ودراسات علمية وتكنولوجية إبداعية ذات صلة بالتحديات المحلية والإقليمية.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن جامعة مصر التكنولوجية الدولية تمتلك شراكات محلية ودولية مع كل من "هيئة بيرسون العالمية، وإقليم إيميليا رومانيا الإيطالى، وأكاديمية ولاية بادن – فورتمبرج، واتحاد الصناعات المصرية"، كما تقدم الجامعة برامج دراسية تخدم الصناعة بالمناطق الجغرافية المحيطة بها، تشمل "تكنولوجيا الكهرباء والخلايا الكهروضوئية، وتكنولوجيا التصنيع الميكانيكى، وتكنولوجيا الميكانيكا، وتكنولوجيا السيارات، وتكنولوجيا الملابس الجاهزة، وتكنولوجيا التبريد والتكييف، وتكنولوجيا المعلومات".

وأشار المتحدث الرسمى، إلى الدور المهم للجامعات التكنولوجية فى مصر فى تقديم كوادر فنية مدربة جيدا للالتحاق بسوق العمل، مؤكدا أن الشراكات الدولية التى تعقدها هذه الجامعات مع الجامعات التكنولوجية العالمية الرائدة فى هذا التعليم، وكذلك توفير التدريب العملى بالمصانع والشركات بالمجتمع المحلى المحيط بهذه الجامعات، تجعل خريجى هذه الجامعات قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل المعاصر محليا، وإقليميا، ودوليا.

وأضاف أن الجامعات التكنولوجية تقدم برامج دراسية تخدم الصناعة بكل منطقة جغرافية، ومنها: الصناعات المعدنية، والخشبية، والهندسية، والإلكترونية، والكهربية، وصناعات الغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، والسياحة والنقل، كما تقبل طلاب الثانوية العامة بنسبة 20% وطلاب الدبلوم نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات أو ما يعادلها، وكذلك خريجى المعاهد المتوسطة بنسبة 80% من إجمالى عدد المقبولين، ويجب على جميع الراغبين فى الالتحاق بالجامعات التكنولوجية اجتياز اختبارات القبول.

ولفت المتحدث الرسمى، إلى أن الجامعات التكنولوجية تمنح الدرجات العلمية الآتية: "الدبلوم العالى المهنى، والبكالوريوس المهنى، والماجستير المهنى، والدكتوراه المهنية" فى التكنولوجيا فى التخصص، كما يحدد المجلس الأعلى للجامعات، بناءا على عرض المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى، متطلبات الدراسة لكل درجة علمية، وجميع الأمور المتعلقة بالدراسة.