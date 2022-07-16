ولى العهد السعودى فى مقدمة مستقبلى الرئيس السيسى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن يشارك فى قمة جدة قادة مصر والعراق والأردن ودول مجلس التعاون الخليجى والولايات المتحدة الأمريكية.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن مشاركة الرئيس فى قمة جدة تأتى فى إطار حرص مصر على تطوير المشاركة بين الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية على نحو يلبى تطلعات ومصالح الأجيال الحالية والقادمة من شعوب المنطقة، ويعزز من الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الاقليمية والعالمية، وكذلك التشاور والتنسيق بشأن مساعى الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمى والدولى، فضلاً عن تدعيم وتطوير أواصر العلاقات التاريخية المتميزة مع جميع الدول المشاركة بالقمة.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس سيعقد عددا من اللقاءات الثنائية مع القادة المشاركين فى قمة جدة من أجل التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية معهم، وكذلك مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.