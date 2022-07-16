وزير الرى: مشروعات الوزارة تهدف لخدمة المزارعين فى المقام الأول

جدة - نرمين السيد - تلقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، تقريرا من المهندسة إيمان عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الفنى والمالى والإدارى والمشرف على خدمة المواطنين وشؤون مجلسى النواب والشيوخ بشأن موقف منظومة الشكاوى بالوزارة.





وصرح الدكتور عبد العاطى، بأن الوزارة لا تألو جهداً فى الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وحسمها أولاً بأول إيماناً بدور الوزارة فى توفير كافة الاحتياجات المائية للمنتفعين، وأن المشروعات والإجراءات التى تقوم بها الوزارة تهدف لخدمة المزارعين فى المقام الأول.

وأشار إلى أن التعامل الفعال مع شكاوى المواطنين يأتى فى إطار منظومة دقيقة لمتابعة الشكاوى على مستوى الوزارة وكذا على مستوى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، حيث يتم على الفور وبمجرد ورود الشكوى توجيه الإدارات المختصة بسرعة فحص وحسم الشكوى.

وخلال شهر يونيو 2022، وجهت الأجهزة المعنية بوزارة الموارد المائية والرى للإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة الشرقية لسرعة اتخاذ اللازم حيال عدد من الشكاوى التى وردت من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء تفيد بتضرر أهالى قرية حجاج مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية بسبب وجود عطل فى بوابة خليج المعمار الخصوصى الآخذ من بحر فاقوس، وفور تلقى الشكوى تم عمل معاينة على الطبيعة لموقع الشكوى وتم إصلاح البوابة على الفور.

وفى محافظة القليوبية، وجهت الأجهزة المعنية بالوزارة للإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة القليوبية بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء تشير إلى تضرر بعض المواطنين بعزبة حسن خليل بمركز الخانكة بمحافظة القليوبية، وذلك بسبب تراكم القمامة والمخلفات بترعة كشمير اليمنى، وفور تلقى الشكوى تم عمل معاينة على الطبيعة لموقع الشكوى وتم إزالة المخلفات وحسم الشكوى.

وفى محافظة البحيرة، وجهت الأجهزة المعنية بالوزارة للإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة البحيرة بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء تشير إلى تضرر الأهالى فى كوم الطرفاية بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة بسبب تراكم القمامة والمخلفات فى المجرى المائى المار بالقرية، وعلى الفور تم تكليف الإدارة المختصة بإصدار أمر تطهير للمجرى المائى وإزالة أسباب الشكوى.

وفى محافظة المنوفية، وجهت الأجهزة المعنية بالوزارة للإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة المنوفية بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء تشير إلى تضرر عدد من أهالى قرية الفرعونية التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية؛ بسبب تراكم القمامة والمخلفات بترعة راضى، وفور تلقى الشكوى تم عمل معاينة على الطبيعة وتم تطهير الترعة بالكامل وتم حسم الشكوى.

الجدير بالذكر أن مؤشر إنجاز الشكاوى بوزارة الموارد المائية والرى بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء أوضح أن نسبة تنفيذ الشكاوى خلال الفترة من يناير 2021 حتى نهاية شهر يونيو 2022 بلغت (95%)، وانتهت الوزارة من بحث ودراسة عدد (635) شكوى وطلب وإستغاثة خلال شهر يونيو 2022.