عاجل- بث مباشر.. ولى العهد السعودى يستقبل الرئيس السيسى

جدة - نرمين السيد - وصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، منذ قليل، إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة فى "قمة جدة"، والتى ستجمع قادة مصر والعراق والأردن ودول مجلس التعاون الخليجى والولايات المتحدة الأمريكية، وكان فى استقبال الرئيس ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.





وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن مشاركة الرئيس فى قمة جدة تأتى فى إطار حرص مصر على تطوير المشاركة بين الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية على نحو يلبى تطلعات ومصالح الأجيال الحالية والقادمة من شعوب المنطقة، ويعزز من الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الاقليمية والعالمية، وكذلك التشاور والتنسيق بشأن مساعى الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمى والدولى، فضلاً عن تدعيم وتطوير أواصر العلاقات التاريخية المتميزة مع جميع الدول المشاركة بالقمة. وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس سيعقد عددا من اللقاءات الثنائية مع القادة المشاركين فى قمة جدة من أجل التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية معهم، وكذلك مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

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