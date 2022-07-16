جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم السبت 16 يوليو 2022، نظرا لما يتم إنجازه من مشروعات قومية ترتبط بالهيئة والهيئات الأخرى فى هذه الفترة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة للجمهور.





وجاء متوسط تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم السبت كالتالى:- خط القاهرة – الإسكندرية متوسط التأخيرات 60 دقيقة خط القاهرة – أسيوط متوسط التأخيرات 120 دقيقة خط أسيوط – أسوان متوسط التأخيرات 60 دقيقة. خط بنها – بورسعيد متوسط التأخيرات 120 دقيقة. خط طنطا – المنصورة – دمياط متوسط التأخيرات 60 دقيقة. خط قليوب – شبين القناطر – الزقازيق – المنصورة متوسط التأخيرات 60 دقيقة. واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات فى بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجارى تنفيذها من إنشاء كبارى علوية وأنفاق وتجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات. وأهابت الهيئة القومية سكك حديد مصر، المواطنين باتخاذ جميع التدابير اللازمة والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.

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