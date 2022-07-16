قمة جدة وإجراءات الصحة الاستباقية لمواجهة كورونا أبرز اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - ففى صحيفة (الأهرام) وتحت عنوان (الرئيس الأمريكى يلتقى الملك سلمان وولى العهد ويشارك اليوم فى قمة جدة)، ذكرت الصحيفة أن الرئيس الأمريكى جو بايدن وصل إلى جدة، مساء أمس، وكان فى استقباله فى مطار الملك عبدالعزيز، الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة، ثم توجه إلى قصر السلام، حيث استقبله الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى، عند مدخل القصر.

وأضافت الصحيفة أنه عقب ذلك، استقبله العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز فى لقاء ثنائى، تناول سبل تعزيز العلاقات، والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، ثم عقد لقاء ثنائى بين ولى العهد السعودى والرئيس الأمريكى، وانضم له فيما بعد وفدا البلدين، حيث تناول العلاقات الثنائية وجملة من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة الملف النووى الإيرانى، والوضع فى اليمن.

وأشارت إلى أنه من المقرر أن يشارك بايدن اليوم فى قمة، دعا إليها خادم الحرمين الشريفين، تضم قادة بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومصر والأردن والعراق، وستبحث عددا من القضايا الإقليمية، خاصة قضايا أمن الطاقة والغذاء والملف النووى الإيرانى، وسبل الحل السياسى للقضية الفلسطينية، والأزمة اليمنية، وغيرها من القضايا الإقليمية الساخنة.

وتحت عنوان (شعراوى يتابع مع المحافظين تنفيذ تعريفة الركوب بالنقل الجماعى)، نقلت صحيفة (الجمهورية) تأكيد وزير التنمية المحلية محمود شعراوى أن هناك انتظاما فى سير عمل جميع المواقف الداخلية والإقليمية بمختلف محافظات الجمهورية، مشيرا إلى مواصلة الأجهزة التنفيذية المتابعة والجولات الميدانية على مدار اليوم؛ للتأكد من عدم حدوث أى مخالفات وتطبيق تعريفة الركوب الجديدة لوسائل النقل العام والجماعى وسيارات السرفيس، كما تم الإعلان عنها من المحافظات خلال اليومين الماضيين.

وأشار شعراوى إلى قيام عدد من المحافظين والقيادات التنفيذية بالمحافظات، أمس، بجولات ميدانية ومفاجئة على مواقف السيارات؛ لإحكام الرقابة عليها والتصدى لأى تلاعب فى الأسعار أو محاولات لاستغلال المواطنين.

وفى الشأن الاقتصادى، وتحت عنوان (الحكومة تخطط لبناء اقتصاد مرن قادر على التعامل مع الصدمات) نقلت صحيفة (أخبار اليوم) كلمة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط خلال مشاركتها فى لقاء وزارى رفيع المستوى أثناء تمثيلها لمصر فى المنتدى السياسى المعنى بالتنمية المستدامة بمقر الأمم المتحدة فى نيويورك، والتى أكدت خلالها أن الحكومة تخطط لبناء اقتصاد مرن قادر على التعامل مع الصدمات والعمل على سد الفجوات التنموية بين المحافظات.

وأشارت إلى أهمية السعى المستمر للوصول إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز المرونة الاقتصادية وإعادة البناء بشكل أفضل، وأهمية مواصلة القيادة من أجل استجابة أكثر فعالية للأزمة العالمية الحالية بجميع جوانبها المعقدة.

وقالت إن الحكومة المصرية أعطت الأولوية لمعالجة الفجوات التنموية على مستوى المحافظات للقضاء على الفقر بجميع أشكاله، مؤكدة أن توطين أهداف التنمية المستدامة يجب أن يكون مبدأ لبناء اقتصاد ومجتمع أكثر مرونة وقادرا على تحمل السلبية غير المتوقعة.

وفى الشأن المحلى أيضا وتحت عنوان "الصحة" تبدأ مواجهة موجة "كورونا" السادسة، ذكرت صحيفة (المصرى اليوم) أن وزارة الصحة اتخذت إجراءات استباقية وعاجلة للحد من انتشار فيروس "كورونا" واستيعاب الأعداد المتوقعة من حالات الحجز بالمستشفيات مع بداية الموجة السادسة للجائحة.

وأضافت الصحيفة أن وزارة الصحة قررت تحويل مستشفيات صدر العباسية وحميات العباسية وحميات حلوان بالقاهرة، من مستشفيات عزل جزئى إلى مستشفيات عزل كامل؛ لاستيعاب الأعداد المتوقعة من حالات الحجز بكورونا فى المستشفيات، نظرا لزيادة حالات الانتظار مع بداية الموجة السادسة من الجائحة، على أن تتم مخاطبة المشروع القومى للرعايات والحضانات بعدم تحويل حالات رعايات لكل من المستشفيات الـ3.

وأشارت إلى أن مديرية الشؤون الصحية بالقاهرة توقعت زيادة حالات الإصابة بفيروس "كورونا"، مع بداية الموجة السادسة للفيروس ومتحوراته، ما يستدعى اتخاذ إجراءات استباقية للتعامل مع تلك الزيادة المرتقبة بتحويل بعض المستشفيات من عزل جزئى إلى عزل كلى.