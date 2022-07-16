حالة الطقس اليوم السبت 16 يوليو 2022 ودرجات الحرارة المتوقعة

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ان تكون حالة الطقس اليوم السبت حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الانحاء.





كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية ، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر العظمى الصغرى القاهرة 34 24 الاسكندرية 30 24 وادى النطرون 33 24 طنطا 33 24 شبين الكوم 34 24 دمنهور 33 24 بلطيم 30 23 مطروح 29 22 السلوم 30 24 سيوة 35 21 بورسعيد 31 24 دمياط 30 24 الزقازيق 34 24 المنصورة 33 25 الاسماعيلية 35 24 السويس 34 23 العريش 31 24 رفح 31 24 رأس سدر 35 25 نخل 33 20 نويبع 36 26 طابا 33 24 كاترين 32 18 الطور 35 26 شرم الشيخ 38 28 الغردقة 37 27 مرسى علم 36 27 الفيوم 34 23 بنى سويف 35 22 المنيا 35 23 أسيوط 36 24 سوهاج 36 25 قنا 37 26 الأقصر 38 27 أسوان 39 28 ادفو 39 28 أبوسمبل 39 25 الوادى الجديد 38 26 شلاتين 37 27 ابو رماد 36 26 حلايب 34 28 رأس حدربة 33 27

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