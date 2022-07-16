وزير الأوقاف يفتتح اليوم الدورة العلمية الدولية المتقدمة لكبار علماء الهند

جدة - نرمين السيد - يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم السبت، الدورة العلمية الدولية المتقدمة لكبار علماء الهند وعمداء كلياتها وأساتذة جامعاتها ورؤساء مؤسساتها الدينية بأكاديمية الأوقاف الدولية.





وقالت الوزارة، إن ذلك يأتى فى إطار دور وزارة الأوقاف المصرية لنشر الفكر الوسطى المستنير داخل مصر وخارجها.

وفى وقت سابق، نظمت أكاديمية الأوقاف الدولية، أمس الجمعة، جولة ميدانية للمشاركين بالدورة العلمية المتخصصة من كبار علماء الهند من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بجامعة مركز الثقافة السنية الإسلامية بدولة الهند، قاموا خلالها بزيارة لمسجد الإمام الحسين رضى الله عنه بالقاهرة وبعض المعالم الحضارية والأثرية بمحافظة القاهرة.

وقد أبدى المشاركون خلال الجولة إعجابهم الشديد بالتطوير الذى شهده مسجد الإمام الحسين رضى الله عنه بالقاهرة، وبجهود وزارة الأوقاف فى عمارة المساجد، وفى ختام الجولة تناول المشاركون الغداء على ضفاف نهر النيل موجهين الشكر لوزارة الأوقاف على حفاوة الاستقبال.