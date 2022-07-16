الأوقاف تبرز إشادة الصحف الهندية بتدريب العلماء المسلمين الهنود فى مصر

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة " Trinity mirror" الهندية، أن التعليم ليس عبارة عن مجرد ملء وعاء، ولكنه عبارة عن جذوة من ضياء متقد، هكذا قال الشاعر والكاتب الإيرلندى وليام باتلرييتس، يتوق الكثير من العلماء والباحثين لتجديد معلوماتهم ومهاراتهم فى مجالات تخصصاتهم المختلفة إذا أتيحت لهم الفرصة لفعل ذلك، وفى هذا الصدد فقد أتيحت الفرصة لقرابة عشرين عالمًا من علماء المسلمين من عمداء وأساتذة ورؤساء لمؤسسات دينية من الهند لقضاء أسبوعين من الدراسة فى دورة تدريبية علمية متخصصة ومتقدمة فى أكاديمية الأوقاف الدولية بمصر.

ويتألف الوفد من وفود من مدن عدة كمدينة دلهى الجديدة، وجوجارت، وكيرالا، وتاميل نادو، وبنجالورو، وغرب البنغال، وقد قام باستقبالهم فى أكاديمية الأوقاف الدولية - وهى عبارة عن مؤسسة تدريبية للوعاظ والأئمة - الدكتور هشام عبد العزيز على رئيس القطاع الدينى، والدكتور. أشرف فهمى مدير عام التدريب.

ويعود الفضل فى هذه المبادرة إلى وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، وخلال استقبال الوفد تم إطلاعهم على برامج أكاديمية الأوقاف الدولية وبرامجها العلمية المتميزة والمتخصصة، كما تم إهداء مجموعة من الإصدارات لهم، والمشاركون هم:

1- د.عبد الله الثقافى البلنورى - عميد كلية أصول الدين جامعة مركز الثقافة السنية.

2- د.علوى بن محمد الثقافى كولاتور باينغيرى - عميد كلية الشريعة والدعوة الإسلامية - الأمين العام لمركز التزكية الإرشادية كولاتور.

3- د.طه بن عطاء السقاف - عميد كلية سراج الهدى للشريعة الإسلامية.

4- د.جعفر احمد النورانى - عميد كلية مركز للدراسات الإسلامية - بنغلور.

5- د.محمد على شهاب - عميد كلية مركز الهداية للعلوم الإسلامية.

6- د.على بن محمد النورانى - عميد كلية سيدة حميدة العربية تاميل نادو.

7- د.محمد إرشاد بن قاسم النورانى - عميد كلية إمام ربانى.

8- د.محمد أبوبكر صادق نورانى الثقافى - مدير المكتب الرئيسى لمفتى الديار بالهند - نيو دلهى.

9- د.سهيل بشير الثقافى - مدير الأكاديمية العالمية للبحوث فى العلوم المتقدمة - كيرلا.

10- د.بشير أحمد النظامى - مدير أكاديمية أليد - غجرات.

11- د.محمد فاضل شمس الدين النورانى - مدير مؤسسة الإمام الربانى للهندسة الاجتماعية.

12- د.أبو بكر الصديق بن عبد القادر - مدير كلية الطيبة للعلوم الإسلامية والعصرية.

13- د.محمد شافى بن أبوبكر - الأمين العام طيبة التراث دلهى.

14- د.محمد على النورانى - المدير العام لمجموعة مؤسسات حديقة الطيبة - بنغال الغربى.

15- د.محمد روشن بن أبوبكر - نائب مدير لمؤسسة مليبار للبحث والتطوير.

16- د.محى الدين الثقافى كاونور - محاضر فى جامعة مدينة النور الإسلامية كاليكوت - كيرلا.

17- د.محمد عبد القادر النورانى - محاضر بالأكاديمية العالمية للبحوث فى العلوم المتقدمة (وراث) - كيرلا.

18- د.آدم بن ويران النورانى فولكل - منسق العلاقات العامة لمركز الثقافة السنية - لولاية غوجارات.