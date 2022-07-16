الصحة: إصابات كورونا تتزايد.. وسنصل لذروة الموجة السادسة فى هذا التوقيت

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد النادى، عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إن تسجيل الحالات اليومية لإصابات فيروس كورونا فى تزايد مستمر، متوقعا الوصول لذروة الموجة السادسة خلال شهر من الآن.





وأضاف النادى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مانشيت"، الذى يقدمه الإعلامى جابر القرموطى، على قناة cbc، أن الأعراض الموجودة الآن لفيروس كورونا تعتبر بسيطة ولا تؤثر على الجهاز التنفسى، حيث تشبه نزلات البرد العادية. وأوضح، أنه يجب على من يشعر بأعراض البرد الذهاب إلى طبيب متخصص لأخذ دورة علاجية مع تطبيق العزل المنزلى لمدة لا تقل عن 5 أيام متتالية لتجنب انتقال العدوى لباقى أفراد الأسرة.

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