جدة - نرمين السيد - وفى وقت سابق، أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن تدشين "قطاع أخبار المتحدة"، والذى يعد أحد أكبر القطاعات الإخبارية فى الشرق الأوسط. ويضم "قناة أخبار دولية" يجرى الإعداد لإطلاقها بالتزامن مع انعقاد مؤتمر المناخ، والذى تستضيفه مصر نوفمبر المقبل. كما يضم "قناة أخبار إقليمية" يجرى التحضير لها بالتعاون مع كبرى بيوت الخبرة العالمية، فضلا عن تطوير شامل لقناة "إكسترا نيوز" والبناء على النجاحات التى حققتها فى الفترة الماضية وإطلاق قناة "إكسترا الحدث".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خيرى حسن مشرفا على لجنة التقييم المهنى للمذيعين لقنوات المتحدة الإخبارية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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