بسبب امتحانات الثانوية.. تأجيل أعمال صيانة الكهرباء بطوخ للأسبوع المقبل

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية، عبر موقع "فيسبوك"، أن القرار جاء استجابة لشكاوى المواطنين بمدينة طوخ بشأن أعمال صيانة الكهرباء والتى يترتب عليها انقطاع الكهرباء غدا السبت. وكانت الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية، عبر موقع "فيسبوك"، أعلنت فصل الكهرباء عن مدينة طوخ غدا السبت من الساعة 9 صباحا وحتى انتهاء الأعمال وذلك لزرع وتحميل أعمدة جهد منخفض. وأشارت إلى أن المناطق المتأثرة بالفصل "منطقة غرب السكة الحديد - منطقة التمليك - شارع أحمد عبدالعزيز - شارع الاتحاد الاشتراكى - منطقة السلخنة - منطقة خلف المحلج". ودعت المحافظة أصحاب المخابز والأفران وجميع المصالح المتأثرة بالفصل تدبير تغذية بديلة خلال فترة الفصل، موضحة أن الفصل سيستمر يوميا ولمدة 10 أيام، وذلك لتنفيذ خطة الإحلال والتجديد لشبكة كهرباء بمدينة طوخ.

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