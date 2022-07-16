شوقى علام: الاستعلاء بالدين فكرة إخوانية فى المقام الأول

جدة - نرمين السيد - قال فضيلة الأستاذ الدكتور شوقى علام - مفتى الجمهورية، إن استغلال الدين من قبل جماعة الإخوان كان واضحا، وإذا استغل الدين من أجل أغراض سياسية تكون هناك مخالفة للشرع الشريف، وتكون هناك جريمة قد ارتكبت فى حق هذا الدين؛ لأن الإسلام يستوعب الجميع، فالدين جاء ضابطا لأمور الحياة جميعا، ولذلك لا يجوز لأحد أن يستغله ويقول أنا وحدى فقط الذى يمكن أن يفسر هذا الدين، وأن أضبط به حركة الحياة من وجهة نظرى أنا.





وخلال لقائه الأسبوعى فى برنامج نظرة مع الإعلامى حمدى رزق، على فضائية صدى البلد، أوضح المفتى أن هناك قواعد مستقرة وأمورا ثابتة عند علماء المسلمين فى تفسير النصوص، منها تصرفات النبى صلى الله عليه وسلم وأفعاله، وخصوصية بعض المواقف دون غيرها، وهى مسألة واضحة وجلية وضحها كثير من العلماء، ولعل من أبرزهم الإمام القرافى فى كتابه "الإحكام فى تمييز الفتاوى عن الأحكام" فقد فرق بين تصرفات النبى الكريم فى أنحاء أربعة، وهى أن النبى صلى الله عليه وسلم قد يتصرف بمقتضى كونه مبلغا عن ربه، وقد يتصرف بمقتضى كونه قاضيا، أو كونه مفتيا، أو كونه وليا وإماما للمسلمين فى حالات أخرى، وهذه أمور كانت حاضرة وبقوة ومعروفة عند الصحابة الكرام.

وحول فكرة الاستعلاء الإخوانية بالدين قال فضيلة المفتى: إن فكرة الاستعلاء ناتجة عن احتكار الحق، مشيرا إلى أن سيد قطب اعتبر أن الإسلام قد غاب، وفكرة الاستعلاء بالدين هى فكرة إخوانية فى المقام الأول أريد بها أن يوجد أناس هم فوق الجميع.

وأوضح فضيلة مفتى الجمهورية أن الإسلام جاء رحمة للعالمين، ولم يفترض أبدا أن العالم سيكون كله مسلمين، ولكن أقر التنوع وأقر الناس على التنوع، وقد قال الله سبحانه وتعالى: (ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين، إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم).

وأكد مفتى الجمهورية أن الذى يريد الإقصاء ونشر فكر التبديع والتكفير ويستغل الدين لصالح مصالحه الحزبية والشخصية لم ينجح على مر التاريخ، بداية من الخوارج وحتى الإخوان وأمثالهم، لافتا النظر إلى أن ثورة يونيو لم تكن فقط ثورة على نظام حكم أراد أن يفرق هذه الأمة ويستغلها من أجل مصالحه الشخصية والحزبية، وإنما كانت ثورة من الشعب المصرى الذكى لتصحيح المسار واستعادة الخطاب الدينى المختطف لصالح الدين القويم.

وأشار فضيلته إلى أن قضية التنوع هى قضية حتمية فى الوجود؛ ولذلك فالإسلام لما جاء تعامل مع هذا الواقع الذى فيه المسلم وغير المسلم والثقافات المتعددة. كما أن مجتمع المدينة المنورة كان فيه التعددية، ومع ذلك لم يكن النبى صلى الله عليه وآله وسلم فى خطابه يوما مقصيا غير المسلمين، بل وضع وثيقة المدينة التى احتوت الجميع واعترفت بأنهم جميعا أبناء هذا الوطن، فالإسلام لا يعرف قضية التفريق.