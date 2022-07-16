عوض تاج الدين: غالبية إصابات كورونا تعالج فى المنازل

جدة - نرمين السيد - أكد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية الدكتور محمد عوض تاج الدين، أن معظم الحالات المصابة بفيروس كورونا الآن تحت السيطرة، وتوضع تحت تصنيف حالات بسيطة، وتشبه نزلات البرد، وتعالج الغالبية العظمى منها فى المنازل.





وقال تاج الدين، فى مداخلة تليفزيونية، إن مصر بدأت فى الموجة السادسة من فيروس كورونا، وهذه الموجة تعنى زيادة فى عدد الحالات، موضحا أن الموجة تكون من خلال منحنى تصاعدى، ثم تبدأ الحالات فى التناقص.

وأشار إلى أن معدل الإصابات قبل شهر ونصف كان مستقرا، وعدد الحالات كان قليلا للغاية، موضحا أن الموجة الحالية من المتوقع أن تكون موجودة فى الكثير من دول العالم.

وتابع: "هناك دول عادت إلى الإجراءات الاحترازية بعد أن ألغتها بسبب عودة ارتفاع الإصابات"، مشددا على ضرورة التعامل بحرص مع جائحة كورونا.

وأوضح أن هناك حالات تحتاج للدخول إلى المستشفيات، ولكنها تحت السيطرة، مطالبا المواطنين بالتعامل بحرص مع ضوابط واحتياطات كورونا الاحترازية.

وأكد تاج الدين أن الدولة بذلت مجهودا كبيرا لتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، التى تعطى نوعا من المناعة وتقلل مخاطر الأعراض الجانبية للجائحة.