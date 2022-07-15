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تنسيق الجامعات.. الشهادات المسموح لها التقدم فى تنسيق الجامعات الأهلية

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احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 15 يوليو 2022 11:24 مساءً - تواصل الجامعات الأهلية فتح باب التقدم للالتحاق بالدراسة فى برامج الجامعات الأهلية للعام الجامعى 2022/2023 من خلال المواقع الإلكترونية للجامعات.


فيما يلى قائمة الشهادات المسموح لها بالتقدم فى تنسيق الجامعات الأهلية:-

 

1- الطلاب المصريون الحاصلون على شهادة الثانوية العامة أو ما يُعادلها للعام الحالي 2021 - 2022.

 

2- الطلاب الحاصلون على شهادة الثانوية العامة فى العام السابق 2020 / 2021.

 

3- طلاب الشهادات المعادلة وتشمل: (التعليم الأزهري، شهادات مدارس المتفوقين ومدارس النيل، الشهادات الأجنبية الممنوحة من داخل مصر وخارجها، الشهادات العربية)، طبقًا لقواعد المعادلة المعمول بها.

 

4- يتاح التقدم هذا العام للحاصلين على الشهادات الفنية لبعض البرامج طبقًا لقواعد قبول الحاصلين على تلك الشهادات بالجامعات المصرية.

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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