رئيس جهاز التنمية الحضارية يكشف موعد تسليم مشروع روضة السيدة 2

جدة - نرمين السيد - أكد المهندس خالد صديق، رئيس جهاز التنمية الحضارية، أن الدولة المصرية تسعى إلى التوصل لمصر كلها بصورة حضارية، حسب رؤية مصر 2030، مشيرا إلى أن سقف الطموح أكثر من تطوير العشوائيات.





وفى مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة على القناة الأولى المصرية، أوضح صديق أن مشروع روضة السيدة 2، سيرى النور قريبا، مشيرا إلى أنه يتكون من 572 وحدة سكنية.

وعن موعد التسليم، أشار رئيس جهاز التنمية الحضارية إلى أنه يتوقع تسليم المشروع فى مطلع العام المقبل وتحديدا فى مارس 2023.

وعدد صديق مميزات مشروع روضة السيدة 2، قائلا: "رغم أنه أقل لكن خدمات كثيرة للمنطقة، مثل حضانات للأطفال ومركز مطافى، وهى خدمات لمنطقة مصر القديمة والمشاريع تهدف إلى تعويض المجتمع بكافة الخدمات".

وشدد رئيس الجهاز على أن الدولة تسعى إلى التنمية الحضارية ونبدأ بدراسة كيفية التطوير الشامل لكل منطقة بمصر، والمنطقة التى يتم تطويرها تشع نور لكل المناطق حولها.