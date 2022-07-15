منتخب الفراعنة يهزم الجزائر 34 / 19 ويتأهل لنصف نهائى أمم أفريقيا لليد

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 15 يوليو 2022 10:27 مساءً - فاز منتخب مصر الأول لكرة اليد على نظيره الجزائرى بنتيجة 34/19 فى إطار دور ربع نهائى كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر، وذلك على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر ، ليتأهل إلى نصف النهائى و يضمن بطاقة التأهل لبطولة العالم المقبلة .

ومن المقرر أن يلتقى منتخب الفراعنة غدا مع تونس فى نصف نهائى البطولة على نفس الصالة .

وإنتهى الشوط الأول بنتيجة 20/8 لصالح الفراعنة فى شوط شهد تألق كلا من اللاعبين ، حسن وليد قداح و عمر الوكيل بكار و الحارس المخضرم كريم هنداوى وسط محاولات من الجانب الجزائرى لتقليص فارق النقاط فى ظل البداية الهجومية القوية من جانب الفراعنة .

بينما شهد الشوط الثانى ، مواصلة الفراعنة للتفوق الهجومي ، خاصة من جانب أحمد هشام سيسة و حسن وليد قداح .

ووصل منتخب مصر لكرة اليد إلى دور ربع نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر مُحققاً العلامة الكاملة بالفوز على الكاميرون والمغرب فى دور المجموعات ،

ونجح منتخب مصر فى تحقيق الفوز على نظيره المغربى بنتيجة 36/21 فى ثان مواجهاته ببطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر على صالة حسن مصطفى بعدما كان قد حقق الفوز فى ضربة البداية بالفوز على الكاميرون بنتيجة 40 / 17، حيث أن مجموعة الفراعنة بالدور الأول ضمت 3 منتخبات فقط .

ويطمح الفراعنة فى إسعاد الجماهير على أرضهم بعد إخفاق حصد ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر والاكتفاء بحصد الفضية بالخسارة من إسبانيا فى النهائى بفارق هدف وحيد بنتيجة 28/27.

واختار باروندو جاوسيا، المدير الفنى للفراعنة، قائمة مكونة من 22 لاعبا، حيث تتيح لائحة البطولة اختيار 18 لاعبا مع السماح باستبدال 5 لاعبين، حيث جاءت القائمة كالتالى :حراسة المرمى: كريم هنداوي – محمد عصام الطيار – محمد علي.

الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار – أحمد مؤمن - أحمد هشام سيسه ، والظهير الأيسر: علي زين – يحيى الدرع – حسن وليد قداح - عبدالرحمن فيصل ، صانع الألعاب: أحمد خيري - سيف الدرع ، الظهير الأيمن: أحمد الأحمر – يحيى خالد - محسن رمضان - مهاب سعيد ، الجناح الأيمن: محمد سند - أكرم يسري.

الدائرة: محمد ممدوح هاشم - إبراهيم المصري – أحمد عادل - شادي خليل.