وخلال المحاضرتين التى تم تنظيم إحداهما فى العاصمة الألمانية برلين والأخرى فى مدينة ميونخ، استعرض الدكتور زاهى حواس أهم الاكتشافات الأثرية، التى تم الكشف عنها مؤخرا فى مصر والتى من بينها اكتشاف المدينة المفقودة بالأقصر والتى تم اختيارها أهم الاكتشافات الأثرية فى العالم لعام 2021، كما دعا شعوب العالم بصفة عامة والسائحين الألمان بصفة خاصة لزيارة مصر والاستمتاع بتجرية سياحية فريدة من خلال الاستمتاع بالمقومات السياحية والأثرية والأنماط والمنتجات السياحية المتنوعة التى يتميز بها المقصد السياحى المصرى.
حضر المحاضرتين ما يقرب من 2000 من العاملين بالقطاع السياحى الألمانى والمثقفين والآثاريين ورجال السياسة فى ألمانيا.
كما عقد الدكتور زاهى حواس عددا من اللقاءات مع ممثلى عدد من الصحف والقنوات التليفزيونية الألمانية والدولية.
جاء ذلك فى إطار الجهود التى تبذلها وزارة السياحة والآثار ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى للترويج للمقصد السياحى المصرى بالأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر والتى من بينها السوق الألمانى؛ وفى ضوء التعاون المستمر بين الوزارة والدكتور زاهى حواس عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محاضرتان لـ زاهى حواس فى ألمانيا للترويج للمقاصد المصرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.