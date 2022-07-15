ديلي ميل: محمد صلاح أفضل لاعب في مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 15 يوليو 2022 09:29 مساءً - منحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية جائزة أفضل لاعب في المباراة التي جمعت ليفربول ضد كريستال بالاس الى الدوري المصري محمد صلاح نجم الريدز، بعد تألقه اللافت واستطاعته تسجيل هدف وصناعة أكثر من فرصة محققة خلال اللقاء.

وحصل محمد صلاح على 8 درجات كأفضل من حصل على أداء خلال المباراة التي أقيمت اليوم في ختام الجولة الأسيوية التي شهدت خوض الفريق مواجهتين أمام مانشستر يونايتد وكريستال بالاس.

وقالت الصحيفة عن محمد صلاح إنه بات عامل جذب رئيسي للنادي حيث حظي بهتافات الجماهير في المباراة بشكل كبير بخلاف قدرته على التسجيل بالرغم من كونه كان محظوظاً فيها الا أن لمساته وتحركاته الذكية تعني أنه يستحق أن يكون الأفضل.

وشددت الصحيفة على أن فابيو كارفالهو وهارفي إليوت حصلا على تقييم مماثل لمحمد صلاح لكنهما لم يحصلا على القدر نفسه من الثناء وتم ابراز الأخطاء التي وقعوا فيها.

ونجح محمد صلاح فى تسجيل هدف فريق ليفربول الثاني بالدقيقة 47 من عمر المباراة بعدما تقدم جوردان هندرسون فى الشوط الأول من اللقاء.

وارتدى النجم المصري محمد صلاح شارة قيادة فريقه ليفربول خلال الفوز على نظيره كريستال بالاس بهدفين دون رد.

وتسلم محمد صلاح شارة القيادة من زميله الهولندى فيرجل فان دايك، حيث قاد النجم المصري فريقه خلال الشوط الثانى من المواجهة الودية وسجل هدفا فى أول لمساته فور نزوله.

وافتتح هندرسون قائد ليفربول أهداف المباراة بالدقيقة 12 بتسديدة صاروخية فى المواجهة المقامة على ملعب سنغافورة الدولى.

وتواجد محمد صلاح لاعب ليفربول على مقاعد البدلاء فى بداية المواجهة ثم قاد الفريق من الملعب فى الشوط الثاني.