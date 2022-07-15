التعليم: قبول كل المتقدمين للروضة بالمدارس الرسمية للغات ووصل سنهم 5 سنوات

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 15 يوليو 2022 09:29 مساءً - قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مراحل القبول برياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات، تتم وفق تنسيق لتحديد سن المتقدمين بحيث تكون الأولوية لأصحاب السن الأكبر، مشيرة إلى أنه سيتم قبول كل من وصل سنهم إلى 5 سنوات في 1 أكتوبر 2022، حرصًا من وزارة التربية والتعليم الفني على تحقيق أهداف التعليم الاستراتيجية وتحقيق رؤية مصر 2030 في مجال التعليم وزيادة فرص الإتاحة لجميع الأطفال، ونظرًا للأقبال المتزايد على هذا النوع من المدارس.

وأوضحت المصادر، أنه يتم تجهيز القاعات اللازمة لاستيعاب جميع الأطفال من الفئة العمرية، وعرض بعض المقترحات والحلول الممكن أن توفرها المديريات التعليمية للاستيعاب، منها حصر واستغلال الفراغات داخل كل مدرسة رسمية لغات ومتميزة، وحصر الفراغات داخل المدارس الرسمية الحكومية (فصول ملحقة). وزيادة الكثافة بالقاعات الدراسية، وأي بديل آخر شريطة التوافق مع النظام الجديد للتعليم.