إنقاذ 58 حالة من الغرق وتسليم 127 طفلا تائها إلى ذويهم برأس البر (صور)

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جدة - نرمين السيد - وتم تزويد الشاطئ بـ5 خيم لتجميع الأطفال التائهين و4 نقاط للإسعاف، إلى جانب 33 برج إنقاذ موزعين بطول الشاطئ، بالإضافة إلى تزويده بالمعدات البحرية ومبانى إدارية تقدم جميع الخدمات، وكذلك فرق الإنقاذ المنتشرة بطول الشاطئ منذ بداية النهار حتى غروب الشمس.
ونجحت تلك الفرق فى إنقاذ 58 حالة من الغرق وتسليم 127 طفلا تائها إلى ذويهم خلال اليوم الجمعة.
يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى نظرا للاقبال الكبير الذى شهدته المدينة خلال هذا الأسبوع.
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