فى أول أيامها بعد العيد.. إقبال كثيف على مقارئ الجمهور (صور)

جدة - نرمين السيد - وشهدت المقارئ إقبالًا كثيفًا من رواد المساجد الذين حرصوا على التواجد فى أول أيام عودة عمل مقارئ الجمهور بعد عيد الأضحى المبارك. يأتى ذلك فى إطار عناية وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم.

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