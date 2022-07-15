مسؤول ألمانى: الرئيس السيسى سيلقى كلمة فى مؤتمر بطرسبيرج للمناخ

جدة - نرمين السيد - أعلن فولفجانج بوشنر نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى سيقوم بزيارة إلى ألمانيا، بعد غد الأحد، يجرى خلالها مباحثات مع القادة الألمان، ويشارك خلالها فى مؤتمر "بطرسبيرج للمناخ".





وقال نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية -فى مؤتمر صحفى حول زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى ألمانيا- إن المستشار الألمانى أولاف شولتز سيستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى مقر المستشارية الاتحادية، ومن المقرر عقد مؤتمر صحفى مشترك بين الزعيمين عقب المباحثات.

وأضاف أن الرئيس السيسى، سيلقى كلمة فى مؤتمر "بطرسبيرج للمناخ" أمام وفود أكثر من 40 دولة بصفة مصر الدولة المضيفة لمؤتمر المناخ العالمى المقرر عقده فى مدينة شرم الشيخ فى شهر نوفمبر المقبل.

وأشار إلى أن مؤتمر "بطرسبيرج للمناخ" سيشهد مباحثات بين ممثلى الدول المشاركة من أجل التحضير لمؤتمر المناخ العالمى COP27 فى شرم الشيخ فى مصر.

وكانت السفارة الألمانية بالقاهرة أعلنت - فى بيان لها أمس الخميس - أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، سيبدأ يوم الأحد المقبل ولمدة يومين زيارة إلى برلين على رأس وفد كبير، يجرى خلالها مباحثات ثنائية مع الرئيس الألمانى فرانك-فالتر شتاينماير والمستشار أولاف شولتز وعدد آخر من أعضاء بارزين فى الحكومة الألمانية، فضلا عن مشاركته فى مؤتمر "بطرسبيرج للمناخ".