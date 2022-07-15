رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 يشارك فى منتدى سيدنى للطاقة (صور)

جدة - نرمين السيد - استضافت القنصلية العامة المصرية فى سيدنى الدكتور محمود محيى الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، خلال زيارته إلى سيدنى من 10 إلى 14 يوليو 2022، وذلك للمشاركة فى أعمال منتدى سيدنى للطاقة الذى عقد على مدار يومى 12و13 يوليو 2022.





وينظم المنتدى بصورة مشتركة الحكومة الأسترالية، والوكالة الدولية للطاقة، وعدد آخر من الرعاة جاء فى مقدمتهم المجلس الأسترالى للأعمال.

شارك الدكتور محمود محيى الدين، كمتحدث رئيسى خلال اليوم الثانى للمنتدى، وأبرز خلال كلمته، التى حظيت بتغطية إعلامية موسعة، أهمية أن يمثل المؤتمر المقبل COP27، الذى ستستضيفه مصر فى شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر 2022، نقطة تحول تسهم فى إيجاد الحلول للمشكلات المرتبطة بالتغير المناخى، وأهمية تناول الموضوعات المرتبطة بالتكيف مع تداعيات التغير المناخى، مشيرا على وجه الخصوص إلى الظواهر المناخية القاسية التى مرت بها استراليا خلال السنوات القليلة الماضية، وما لهذا الأمر من انعكاسات على مختلف الأصعدة.

واستعرض الدكتور محيى الدين، انعاكسات تطورات المشهد الدولى الحالى على خلفية الحرب الأوكرانية، والارتفاع الذى شهدته أسعار الطاقة والغذاء، على أعمال المؤتمر، وشدد على الأهمية القصوى التى يجب أن يحظى بها ملف التمويل خلال المؤتمر.

وخلال الزيارة، نظمت القنصلية العامة المصرية فى سيدنى، عدد من اللقاءات الثنائية للدكتور محيى الدين، على هامش زيارته مع عدد من المسؤولين الحكوميين وغير الحكوميين المشاركين فى المنتدى، بمشاركة القنصل العام بالإنابة جمال محمود عطا، وسها إسماعيل عضو فريق رائد المناخ، حيث تناولت هذه اللقاءات التحضيرات المصرية الجارية لعقد المؤتمر، والقضايا الموضوعية التى من المنتظر تناولها خلال انعقاده.

فعلى المستوى الحكومى، التقى الدكتور محيى الدين مع الوزير كريس بوين وزير التغير المناخى والطاقة الاسترالى فى الحكومة الاسترالية الجديدة والسيناتور جينى ماك أليستر مساعدة الوزير، والدكتور آلان فينكل المستشار الخاص للحكومة الاسترالية المعنى بتكنولوجيا خفض الانبعاثات.

وعلى المستويات غير الحكومية، التقى الدكتور محيى الدين مع جينيفر ويستاكوت الرئيس التنفيذى للمجلس الأسترالى للأعمال، وهو المجلس الذى يضم فى عضويته الرؤساء التنفيذيين لعدد من كبرى الشركات الأسترالية، وسومانت سينها رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذى لشركة رينيو باور الهندية.

كما التقى أيضا مع مجموعة الاستثمار الأخضر ببنك ماكوارى، وأولريكا فرانكى رئيس المنظمة الدولية للمعايير، فضلا عن لقاء مع ممثلى شركة "مجلس البناء الأخضر فى أستراليا" قدم خلاله ممثلوها عرضا تم إعداده حول أهم التطورات التكنولوجية والمعايير العصرية المستدامة المستخدمة فى البناء.

وأجرى الدكتور محيى الدين، فى ختام زيارته حوارا مع الصحفى نيك أومالى المحرر المعنى بالقضايا المرتبطة بالبيئة والتغير المناخى بجريدة سيدنى مورنينج هيرالد، وتناول رائد المناخ خلال حواره الاستعدادات المصرية الحثيثة لاستضافة مؤتمر COP27 والرؤى المصرية المنتظر طرحها خلال أعماله.