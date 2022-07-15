اشتباه فى إصابة محمد عبد المنصف حارس الاتحاد السكندرى بـفيروس كورونا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 15 يوليو 2022 07:27 مساءً - يخضع محمد عبد المنصف، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، لـ تحاليل فيروس كورنا اليوم عقب شكوى اللاعب من ارتفاع فى درجات الحرارة وظهور أعراض البرد عليه، الأمر الذى جعل الحارس يجرى اتصالا هاتفيا بعمرو الأشلم طبيب الفريق السكندرى، والذى أوصى بخضوع اللاعب للفحوصات اللازمة.

وطمأن عبد المنصف، الجمهور على حالته الصحية مؤكدا أنه يعانى من اشتباه الإصابة بكورونا، وسيخضع للتحاليل للتأكد من سلامته أو إصابته بالفيروس.

ويوجه الاتحاد السكندرى أزمه فى مركز حراسة المرمى لمرور أحمد يحيى حارس الفريق لحاله نفسيه سيئة وتقديمه اعتذارا عن حضور التدريب اليوم وكذلك تحاليل منصف الأمر الذى يجبر الجهازالفنى للاستعانه بالحارس الثالث صبحى سليمان أمام المصرى فى المباراه المقرر لها الاثنين المقبل على استاد برج العرب ضمن مباريات الاسبوع 25.