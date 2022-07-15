ولى العهد السعودى يستقبل الرئيس الأمريكى بقصر السلام فى جدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 15 يوليو 2022 07:27 مساءً - استقبل ولي العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، الرئيس الأمريكي جون بايدن لدي وصوله قصر السلام في مدينة جدة.

ووصل الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق اليوم إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في زيارة رسمية تستغرق يومين، في إطار جولة في منطقة الشرق الأوسط شملت إسرائيل والأراضي الفلسطينية.



ومن المقرر أن يعقد الرئيس بايدن محادثات مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وتتناول المحادثات "السعودية ـ الأمريكية" أوجه التعاون بين البلدين، ومناقشة سبل مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والعالم.

وكان في استقبال الرئيس الأمريكي بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، كما كان في استقباله القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالسعودية مارتينا سترونج، والقنصل العام الأمريكي بجدة فارس أسعد.