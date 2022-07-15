جدة - نرمين السيد - أكد محمد الشريف محافظ الإسكندرية، استمرار تكثيف الحملات الرقابية على المواقف ومحطات الوقود، وذلك لليوم الثالث على التوالى، للتأكد من الالتزام بالأسعار الجديدة والتصدى لأى محاولات لاستغلال المواطنين.





وأجرى خالد جمعة سكرتير عام محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، جولة تفقدية على عدد من المواقف على رأسها موقف العوايد، وذلك للتأكد من الإلتزام الكامل بالتعريفة الجديدة والاطمئنان على انتظام حركة نقل الركاب وعدم وجود أى استغلال من السائقين، والتأكد من الانتهاء من تركيب البانرات والملصقات بالمواقف والمدون عليها بيان كامل بتعريفة التسعيرة الجديدة. جاءت الجولة بحضور وليد كمال مدير إدارة مشروع محطات الركاب والانتظار، وجميع الجهات التنفيذية.

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