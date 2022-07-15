محافظ القاهرة: غرفة العمليات المركزية لم تتلق أى شكاوى عن مخالفة التعريفة

جدة - نرمين السيد - وطالب محافظ القاهرة، المواطنين بالإطلاع على التعريفة الجديدة عبر اللوحات المنتشرة فى المواقف لمعرفة قيمتها الجديدة لمنع استغلالهم، كما وزعت إدارة الموقف قائمة بالتعريفة الجديدة على السيارات العاملة على كل خط ليطلع عليها الركاب.

وحرص المحافظ، خلال الجولة على التأكد من التزام السائقين بوضع اللافتات بخطوط السير والتعريفة الجديدة، كما التقى بعدد من المواطنين المسافرين لعدد من المحافظات كسوهاج والمنيا والسائقين الذين أبدوا رضاهم على التعريفة الجديدة.

وأضاف محافظ القاهرة، أن العمل منتظم بجميع مواقف السرفيس والأقاليم والنقل العام، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة لم تتلق أى شكاوى عن مخالفة التعريفة الجديدة.

وأشار إلى أن رؤساء الأحياء بالتنسيق مع إدارتى السرفيس والمواقف والإدارة العامة للمرور يقومون بالمرور الدورى على مدار اليوم لمتابعة التزام جميع السائقين بالتعريفة، والتأكد من وضع الملصق الخاص بالأسعار الجديدة بسيارات السرفيس والنقل الجماعى والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات، والتعامل مع أى مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية كما تم تخصيص رقمى الخط الساخن 114 و15496 لتلقى شكاوى المواطنين.